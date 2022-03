Ye geweerd van optreden bij de Grammy Awards

Kanye West mag dit jaar niet optreden op de Grammy Awards vanwege zijn ongepaste gedrag op sociale media, zegt zijn vertegenwoordiger tegen Amerikaanse media. Bij de Grammy's worden de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen uitgereikt.

Het optreden van West, die zichzelf nu Ye noemt, was nog niet officieel aangekondigd, maar het was wel de bedoeling dat hij acte de présence zou geven.

De organisatoren hebben dat optreden geschrapt, omdat ze zich zorgen zouden maken dat Ye het podium gaat gebruiken om de presentator van het gala Trevor Noah aan te vallen.

Geschorst van Instagram

Eerder deze week werd Ye 24 uur lang van Instagram geschorst; hij maakte een racistische opmerking naar de Zuid-Afrikaanse komiek Noah. Die had in zijn tv-programma The Daily Show gezegd dat Ye zich akelig gedroeg naar zijn ex Kim Kardashian en haar nieuwe vriend Pete Davidson.

Ye reageerde na de uitzending op een foto van Noah op Instagram met de oorspronkelijke tekst van het nummer Kumbaya, waarin hij een racistisch woord gebruikte voor zwarte mensen die hun eigen groep verraden.

Ye is dit jaar vijf keer genomineerd voor een Grammy. Het is nog onduidelijk of hij wel te gast mag zijn bij de uitreiking. Hij heeft al 22 Grammy Awards en werd in totaal 75 keer genomineerd.