Zelensky: Russische troepen houden bevoorrading van steden tegen

De Oekraïense president Zelensky zegt dat Russische troepen de grootste steden van Oekraïne blokkeren om een "humanitaire catastrofe" te veroorzaken. Doel van de blokkade is volgens de president dat inwoners van de steden worden overgehaald samen te werken met de Russen.

In een videoboodschap zei Zelensky dat het Russische leger geen goederen doorlaat in steden in het midden en zuidoosten van Oekraïne die door Russische troepen zijn geblokkeerd. "Dit is een bewuste tactiek", zei Zelensky, die sprak van een oorlogsmisdaad.

"Ieder Russische figuur dat dergelijke bevelen geeft en elke Russische soldaat die de bevelen ook uitvoert, zal worden geïdentificeerd en krijgt een enkeltje naar Den Haag, waar het Internationaal Strafhof is gevestigd."

In gesprek met Poetin

In de videoboodschap vanuit Kiev riep Zelensky de Russische president Poetin ook op om met elkaar in gesprek te gaan. Volgens hem is dat de enige kans voor de Russen om de schade te herstellen van de fouten die bij de invasie zijn gemaakt.

"Ik wil dat iedereen mij nu hoort, vooral in Moskou. De tijd is gekomen voor een ontmoeting. Het is tijd om te praten", zei Zelensky in een videoboodschap. Volgens hem heeft Oekraïne altijd oplossingen voor vrede geboden. "Het is tijd voor gerechtigheid en om de territoriale integriteit van Oekraïne te herstellen. Anders zullen de verliezen van Rusland zo groot zijn, dat het meerdere generaties zal kosten om ervan te herstellen."

Zelensky zei ook dat meer dan 9000 mensen de zuidelijke havenstad Marioepol in de afgelopen dagen hebben kunnen verlaten. De Oekraïners vertrokken via de humanitaire corridors die tussen Oekraïne en Rusland zijn afgesproken. In totaal zijn volgens hem meer dan 180.000 mensen de stad ontvlucht.