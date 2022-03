Bulgaarse oud-premier Borissov opgepakt om mogelijk misbruik EU-geld

Voormalig premier Boiko Borissov van Bulgarije is opgepakt bij een grote politieactie in Bulgarije. Waar Borissov precies van verdacht wordt is onduidelijk, maar zijn aanhouding hangt samen met 120 onderzoeken van het Europese Openbaar Ministerie, zegt het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Bulgaarse media heeft Borissov mogelijk misbruik gemaakt van EU-fondsen.

Ook andere politici zijn opgepakt. Oud-minister van Financiën Vladislav Goranov is ook onder de gearresteerden. Op verschillende plekken zijn invallen gedaan door de Bulgaarse politie.

Borissov is leider van de conservatieve partij GERB. Hij was drie keer premier, voor het laatst van 2017 tot mei 2021. In 2020 gingen duizenden Bulgaren maandenlang de straat op om het vertrek van zijn regering te eisen.

De demonstranten beschuldigden Borissovs regering van corruptie. Hij zou Europese subsidies afromen en die ten goede laten komen van een groep oligarchen.

