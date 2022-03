Geen schadevergoeding voor vader Ruinerwold-gezin

Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. (69) krijgt geen schadevergoeding voor de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanmiddag.

De advocaten van Van D. hadden een bedrag van 50.400 euro geëist, meldt RTV Drenthe.

"Er zijn geen gronden van billijkheid op basis waarvan hij recht heeft op schadevergoeding", aldus de rechtbank vanmiddag.

Van D. zat vast van oktober 2019 tot begin maart vorig jaar, in totaal 504 dagen. Hij werd verdacht van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en van seksueel misbruik van enkelen van hen. Hij is nooit veroordeeld. De strafzaak werd stopgezet omdat Van D. als gevolg van een hersenbloeding niet in staat was om terecht te staan. Hij kwam vrij en woont inmiddels, gescheiden van zijn kinderen, in een instelling.

Standaardvergoeding

Zijn advocaten betoogden op de zitting op 22 februari dat Van D. er niets aan kan doen dat het onderzoek naar hem zo lang heeft geduurd. Zij wezen erop dat iemand die heeft vastgezeten zonder dat een straf volgt in principe recht heeft op een standaardvergoeding van 100 euro per dag.

Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens. De strafzaak is immers niet geëindigd omdat de man onschuldig bleek, maar omdat hij niet terecht kon staan. De zaak was zo ernstig dat D. niet onterecht in voorarrest heeft gezeten. De rechtbank is het daarmee eens.

Klusjesman

Hiermee is de 'Ruinerwoldzaak' nog niet definitief afgehandeld. In mei komt klusjesman Josef B. (61) voor de rechter. Hij verbouwde de boerderij in Ruinerwold en leverde het verborgen gezin jarenlang boodschappen. Het Openbaar Ministerie vindt hem daardoor medeverantwoordelijk voor de vrijheidsberoving en mishandeling van de kinderen.

B. heeft altijd ontkend dat hij iets fout heeft gedaan. Hij ziet zichzelf als discipel van 'aartsvader' Gerrit Jan van D. en stelt dat justitie bezig is met een heksenjacht.