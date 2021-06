Vader Ruinerwold niet vervolgd voor seksueel overschrijdend gedrag

In oktober 2019 kwam de Ruinerwold-zaak aan het licht. Van D. leefde jarenlang met zes van zijn kinderen in afzondering op een boerderij in Drenthe. Het gezin werd ontdekt nadat een van de kinderen om hulp had gevraagd in een café. De vader werd daarna aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van de twee oudste kinderen en van vrijheidsberoving van al zijn kinderen. In maart werd de strafzaak tegen hem gestaakt vanwege zijn fragiele gezondheid en ging hij weer bij zijn kinderen wonen.