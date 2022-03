Twee mannen aangehouden voor de grootschalige handel in privégegevens

De politie heeft twee mannen aangehouden voor een grootschalige handel in privégegevens. Een 23-jarige man uit Weesp werd dinsdag aangehouden, gisteren volgde de tweede verdachte, een 19-jarige man uit Hilversum.

Via berichten in een chatdienst kwam de politie de twee op het spoor. In de huizen van de verdachten zijn gegevensdragers gevonden en in beslag genomen. De gegevensdragers worden nog verder onderzocht, maar de politie meldt dat er al een grote hoeveelheid data op is aangetroffen.

De aanhoudingen zijn een gevolg van een omvangrijk onderzoek van het zogenoemde Cybercrime Team Oost-Nederland. Het aantal cybercrimezaken stijgt de afgelopen jaren explosief, schrijft de politie. Die gegevens worden gebruikt bij verschillende vormen van oplichting, zoals bankhelpdeskfraude of "vriend-in-noodfraude", waar een oplichter zich in WhatsApp-berichten voordoet als een kennis van het slachtoffer en om geld vraagt.

De aangekochte privégegevens geven criminelen veel informatie over hun beoogde slachtoffers, waardoor de kans groter wordt dat oplichtingspraktijken slagen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor identiteitsfraude of stalking. "Bij de gegevens die worden verhandeld varieert het van namen en telefoonnummers tot zelfs bankgegevens of een BSN", zegt de politie.

Diefstal gegevens GGD

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sprak vorig jaar in de Rapportage Datalekken 2020 van een explosieve stijging van het aantal hacks dat erop is gericht persoonsgegevens buit te maken. De AP noemde het zeer verontrustend dat persoonsgegevens vaker doelwit zijn van criminelen. Criminelen richten zich vooral op organisaties die veel persoonsgegevens verwerken.

Vorig jaar bracht RTL Nieuws naar buiten dat persoonlijke informatie, afkomstig uit de systemen voor het bron- en contactonderzoek en testen van de GGD, te koop werd aangeboden via onder meer de chatapp Telegram. Kort daarna werden een 21-jarige man uit Heiloo en een 23-jarige man uit Alblasserdam aangehouden. In de weken erna volgden meer arrestaties, allen mannen tussen de 18 en 25.

De twee mannen die waren aangeklaagd in de strafzaak rond het 'GGD-lek' zijn vorig jaar veroordeeld tot celstraffen. De zwaarste straf was voor de 21-jarige man uit Heiloo. De rechter legde hem tien maanden cel op, waarvan vijf voorwaardelijk.