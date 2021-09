Celstraffen tot tien maanden voor datadiefstal bij GGD

De twee mannen die waren aangeklaagd in de strafzaak rond het 'GGD-lek' zijn veroordeeld tot celstraffen. De zwaarste straf is voor een 21-jarige man uit Heiloo. De rechter legde hem tien maanden cel op, waarvan vijf voorwaardelijk. Met aftrek van zijn voorarrest moet hij nog twee maanden de gevangenis in.

De andere verdachte, een 23-jarige man uit Alblasserdam, werd veroordeeld tot 60 dagen cel waarvan 34 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 180 uur. Hij hoeft niet meer de gevangenis in, omdat hij zijn celstraf al heeft uitgezeten in zijn voorarrest.

De straffen voor de mannen zijn lager dan de eisen van het OM (respectievelijk twaalf maanden en een half jaar cel), onder meer omdat de rechtbank rekening heeft gehouden met het feit dat de mannen nog relatief jong zijn.

Namen, adressen en telefoonnummers

Bij de datadiefstal in januari werden volgens de GGD persoonsgegevens gestolen van zo'n duizend mensen die zich recent hadden laten testen. Het ging onder meer om namen, adressen, telefoonnummers en burgerservicenummers. Op het moment van de diefstal stonden 6,5 miljoen mensen in de systemen.

De politie pakte in de zaak zeven mensen op, van wie er twee nu dus zijn veroordeeld. De twintigers kenden elkaar niet. Hun advocaten zeiden in de behandeling van de zaak dat ze te weinig begeleiding hebben gehad en dat het hen te makkelijk werd gemaakt om vertrouwelijke gegevens te lekken.

Kritiek

De datadiefstal leidde tot kritiek op de GGD en demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge, die te laks zouden zijn omgesprongen met de veiligheid van de GGD-systemen.

De 21-jarige man uit Heiloo, die bij de GGD werkte als callcentermedewerker, kreeg een zwaardere straf, omdat hij gegevens had doorverkocht. De 23-jarige man deed dat niet. Wel stuurde hij via Whatsapp foto's van de persoonsdossiers van onder anderen misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en John van den Heuvel door aan iemand anders. Dat rekende de rechtbank hem zwaar aan, omdat De Vries en Van den Heuvel op dat moment ernstig werden bedreigd.