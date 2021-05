Verdachten datadiefstal GGD: 'Niet van bewust dat het heel ernstig was'

Twee verdachten in de strafzaak rond het 'GGD-lek' zeggen dat ze zich er niet bewust van waren dat rondneuzen in persoonsdossiers niet mocht. Hun advocaten vinden dat ze te weinig begeleiding hebben gehad en dat het hen te makkelijk werd gemaakt om vertrouwelijke gegevens te lekken.

Vandaag diende in de rechtbank in Utrecht een eerste zitting over de datadiefstal bij de GGD in januari. Volgens de instantie zijn van zo'n duizend mensen persoonsgegevens gestolen en mogelijk verkocht.

Het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers en burgerservicenummers van mensen die een afspraak hebben gemaakt bij de GGD voor een coronatest. De politie pakte zeven mensen op, van wie er twee voor het eerst moesten voorkomen. De twintigers kenden elkaar niet.

200 advertenties op sociale media

"Ik heb stomme en domme dingen gedaan, maar ik was me er niet van bewust dat het heel ernstig was", zei een 21-jarige callcentermedewerker uit Heiloo. Het nieuws dat meerdere GGD-medewerkers de gegevens van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb hadden bekeken, wekte zijn nieuwsgierigheid. "Toen drong pas tot me door dat je zomaar mensen kon opzoeken."

Zijn advocaat zegt dat hij een paar keer bekende Nederlanders heeft opgezocht en eenmalig voor 50 euro een adres verkocht. Volgens het Openbaar Ministerie staat daartegenover dat hij meer dan 200 keer op sociale media adverteerde dat hij aan persoonsgegevens kon komen.

Doorklikken en afvinken

De andere verdachte, een 23-jarige man uit Alblasserdam, stuurde foto's van persoonsdossiers door aan iemand anders. "Ik dacht dat ik gewoon op dossiers mocht klikken, Er werd nooit iets over gezegd. Die foto's heb ik gestuurd naar iemand die ook bij de GGD werkt. Ik dacht dat het mocht als ik het binnen de GGD hield."

Hun advocaten willen nader onderzoek naar de werkinstructies van de callcentermedewerkers. Zij vinden dat hun cliënten zonder deugdelijke training aan het werk zijn gezet, waardoor ze zich niet bewust waren van de risico's van het lekken van vertrouwelijke gegevens.

Ze werkten vanuit huis en moesten twee online trainingen volgen. De verdachten zeiden dat het vooral een kwestie van 'doorklikken en afvinken' was om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen.

Rouvoet horen

De verdediging wil getuigen horen, onder wie André Rouvoet, de voorzitter van de branchevereniging van GGD's. Ook willen de advocaten teamleiders van Teleperformance ondervragen, het callcenterbedrijf dat door de GGD is ingehuurd. Zij willen weten in hoeverre medewerkers bewust zijn gemaakt van het belang van privacybescherming.

Het Openbaar Ministerie vindt dat onnodig en zegt dat de verdachten hoe dan ook hadden moeten weten dat ze geen persoonsgegevens mochten doorspelen.