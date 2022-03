Ster 2000 lichtjaar verderop: nieuwe foto's ruimtetelescoop gepubliceerd door NASA

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft nieuwe foto's gepubliceerd die gemaakt zijn door de James Webb-ruimtetelescoop.

Op de foto is een ster te zien die 2000 lichtjaar verderop staat, omringd door oude sterrenstelsels. Het licht van de ster is 100 keer zwakker dan het menselijk oog kan zien. De foto van vandaag is een testfoto om te kijken of de spiegels van de telescoop goed staan. De eerste 'echte' foto's komen eind juni of begin juli.