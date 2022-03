Viruswaarheid-voorman Willem Engel opgepakt voor opruiing

In Rotterdam is activist Willem Engel opgepakt op verdenking van opruiing. Hij wordt ervan verdacht dat hij gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten heeft geplaatst op sociale media.

Engel is oprichter en voorman van actiegroep Viruswaarheid en wordt gezien als het gezicht van de anti-coronamaatregelenbeweging in Nederland. Hij wordt vrijdag voorgeleid; dan beslist de rechter of hij langer vast blijft zitten.

De vriendin van Engel filmde de arrestatie en heeft de beelden online gezet. Te zien is hoe twee agenten, beiden met een doek voor een deel van hun gezicht, Engel aanhouden en naar een auto brengen.