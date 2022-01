OM start onderzoek na collectieve aangifte tegen Willem Engel

Het Openbaar Ministerie start een onderzoek naar de collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, die door 22.581 mensen ondertekend is. Volgens de aangifte, die in december werd ingediend, maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging.

"Deze aangifte geeft voldoende aanleiding voor een start van een oriënterend onderzoek", zegt een woordvoerder van het OM. Een eenheid van de politie start nu een onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Dat gaat naar het OM. Het onderzoek staat onder leiding van de officier van justitie. Als er sprake is van bewijsbare en strafbare feiten gaat het OM over tot vervolging. De woordvoerder van het OM kan niet zeggen hoelang dit onderzoek duurt.

Toegevoegd

De laatste aanklacht, bedreiging, heeft initiatiefnemer Norbert Dikkeboom in januari nog aan de aangifte toegevoegd, na uitspraken van hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels in EenVandaag. In een item over politici die bedreigd worden zei Zwinkels dat hij uitspraken over tribunalen "echt gevaarlijk" vindt.

"Dat zijn verkapte doodsbedreigingen en zo zien wij dat ook", zei Zwinkels in de uitzending begin januari. Uitspraken als "jouw tijd komt nog wel" of "je moet je gaan verantwoorden voor een tribunaal" komen volgens de hoofdofficier al snel in de buurt van een strafbare doodsbedreiging. "Daar vervolgen wij ook mensen voor, en daar worden mensen ook voor veroordeeld door de rechter."

"Ik heb bijna vijftig voorbeelden van momenten waarop Engel deze uitspraken doet toegevoegd aan de aangifte", zegt Dikkeboom. Gisteren kreeg hij van het OM de bevestiging dat deze toevoeging is meegenomen in de eerdere aangifte. Een woordvoerder van het OM bevestigt dit.

'Voorbereidingen voor tribunaal'

Willem Engel heeft meerdere keren gezegd dat hij bezig is met "voorbereidingen voor het tribunaal". Engel heeft gezegd dat onder andere rechters en ministers als Kaag en De Jonge voor dit tribunaal verschijnen. Over De Jonge twitterde hij onder andere: "de misdaden zijn te ernstig en te talrijk om amnestie te verlenen".

Engel zei eerder dat hij van mening is dat de aangifte vals is: volgens hem staan er geen strafbare feiten in. "Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn", zo liet hij eerder weten. De Viruswaarheid-voorman deed op zijn beurt aangifte tegen Dikkeboom wegens smaad en laster.