Dertien jaar celstraf extra geëist tegen Russische oppositieleider Navalny

Russische aanklagers hebben dertien jaar extra gevangenisstraf geëist tegen de Russische oppositieleider Navalny. Hij wordt beschuldigd van fraude en minachting van de rechtbank.

Aleksej Navalny zit ruim een jaar vast in de strafkolonie IK-2, 100 kilometer ten oosten van Moskou. Hij zou over anderhalf jaar vrijkomen, maar daar kan een nieuwe veroordeling dus verandering in brengen.

De aanklagers zeggen in de nieuwe aanklacht dat Navalny en zijn organisatie geld van sponsors hebben misbruikt voor oneigenlijke doeleinden. Daarvoor is tien jaar geëist. Daar zijn nog enkele jaren bijgekomen voor andere vergrijpen, zoals belediging van een rechter.

De aanklagers hebben de rechtbank ook gevraagd om Navalny over te plaatsen naar een gevangenis met maximale beveiliging.

