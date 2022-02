Navalny in het strafkamp voor de rechter, kan tien jaar extra straf krijgen

Correspondent Rusland Geert Groot Koerkamp:

De nieuwe rechtzaak tegen Aleksej Navalny heet 'openbaar' te zijn, maar vindt plaats binnen de muren van de strafkolonie in de provincie Vladimir. Dat illustreert perfect hoezeer de Russische autoriteiten met de oppositieleider in hun maag zitten. Doodzwijgen is al jarenlang het motto, wat beter dan wat ook wordt geïllustreerd door president Vladimir Poetin zelf, die op miraculeuze wijze steeds weet te vermijden de naam van zijn rivaal hardop uit te spreken, zelfs als hem rechtstreeks daarnaar wordt gevraagd.

Navalny is onbetwist de enige echte oppositieleider die Rusland nu kent. De Russische staatsmedia bagatelliseren zijn politieke kaliber en schilderen hem steevast meesmuilend af als een 'blogger'. Maar Navalny heeft dingen gepresteerd die geen enkele andere oppositiepoliticus in Rusland hem heeft kunnen nadoen. Hij haalde in 2013 bijna een derde van de stemmen in de burgemeestersverkiezingen van Moskou. Hij heeft in heel Rusland een netwerk van organisaties opgezet, met behulp waarvan hij meermalen honderdduizenden mensen wist te mobiliseren.

Navalny heeft talloze films geproduceerd waarin hij corruptie aan de kaak stelt, die miljoenen keren zijn bekeken, en in het geval van zijn laatste film over 'Poetins paleis' zelfs meer dan 200 miljoen keer. Dat alles maakt hem tot een formidabele politieke tegenstander en een onberekenbare factor in een tijd waarin de populariteit van de president steeds meer daalt, en het nog ver is tot de eerstvolgende presidentsverkiezingen van 2024. Poetin zal dan naar verwachting voor een nieuwe ambtstermijn gaan.

Dat Navalny's organisatie nu als 'extremistisch' is verboden spreekt boekdelen. Net als de mislukte poging hem te vergiftigen, en de vervolging niet alleen van Navalny zelf, maar ook van veel van zijn medestanders die niet tijdig het land wisten te ontvluchten.