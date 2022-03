Gematigd positieve reacties op kabinetsplannen extra gaswinning Groningen

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is teleurgesteld dat de gaswinning in Groningen weer omhoog gaat. Maar de organisatie laat weten toch ook opgelucht te zijn over de beperkte hoeveelheid extra gas die gewonnen zal worden.

"Het is positief dat het minder hoog is uitgevallen dan eerder werd gezegd", zegt Merel Jonkheid van de GBB, die opkomt voor de belangen van bewoners. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) zei vandaag dat hij verwacht dat er 4,6 miljard kubieke meter gas moet worden gewonnen in 2022. Dat is meer dan de 3,9 miljard kuub die eerst was voorspeld, maar lang niet zo veel als de 7,6 miljard kuub die zijn voorganger Stef Blok vreesde.

Ook het Groninger Gasberaad, een collectief van maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied, slaakt een zucht van verlichting. Voorzitter Jan Wigboldus noemt de kabinetsplannen "een goed nieuws bericht".

"De gaswinning gaat een klein beetje omhoog, maar binnen de gehele context is het marginaal. Het verschil tussen wat het nu wordt en de hoeveelheid die was voorzien: dat moet te doen zijn. Ook wat betreft de veiligheidsaspecten hier in de provincie." Wigboldus concludeert: de plannen van de staatssecretaris geven "weer iets meer vertrouwen".

Definitieve sluiting

De GGB is nog niet helemaal overtuigd. "Wat ons ook opviel was dat Vijlbrief zei dat hij probeert de gaswinning helemaal te sluiten. Maar daar willen wij hem dan wel aan houden", aldus Jonkheid.

Vijlbrief wil nog steeds dat gaskraan in 2023 of 2024 definitief wordt dichtgedraaid. Hij zei vandaag echter niet te weten hoe de geopolitieke omstandigheden zich ontwikkelen, en dus houdt hij een slag om de arm.