EU-landen na jaren eens: Europees vrouwenquotum moet worden ingevoerd

EU-landen zijn het erover eens dat er een vrouwenquotum in de Europese bedrijfstop moeten komen. Zo willen ze dat over uiterlijk vijf jaar minstens 40 procent van de raden van commissarissen bestaat uit vrouwen. Voor de raden van bestuur moet een percentage van 33 procent, een derde, gelden. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de lidstaten kwamen dat samen overeen.

Het Europese quotum heeft niet direct gevolgen voor bedrijven in Nederland. Hier geldt sinds 1 januari al een vrouwenquotum. Zo moet de toplaag van het Nederlandse bedrijfsleven ten minste voor 33 procent uit vrouwen bestaan. Het kabinet zou in theorie dus het quotum voor de raad van commissarissen moeten opschroeven naar 40 procent.

In de praktijk is dat voorlopig niet nodig. Volgens de Europese regels hoeven landen die net wetgeving hebben doorgevoerd om het aantal vrouwen in het bedrijfsleven op te schroeven, de eerste vijf jaar niks te veranderen.

Al jaren oud

De plannen voor zo'n Europees vrouwenquotum zijn al jaren oud, maar de EU-landen werden het er maar niet over eens. Onder meer Duitsland en Nederland lagen dwars. Niet omdat zij principieel tegen een quotum waren, maar omdat zij vonden dat dit beter op nationaal niveau geregeld kon worden.

Een paar maanden geleden was het de Duitse commissievoorzitter Von der Leyen die druk op de zaak zette. Zij wilde werk maken van de wetgeving. Vorige maand liet Duitsland - inmiddels met een nieuwe regering - weten toch akkoord te gaan. Het grootste struikelblok was daarmee overwonnen.

Polen en Zweden nog tegen

Alleen Polen en Zweden stemden vandaag nog tegen. Polen is principieel tegen een vrouwenquotum. Zweden daarentegen is niet tegen een quotum, maar wil niet dat zo'n maatregel door de EU wordt opgelegd. Het land wil daar zelf over gaan. Het verzet van Polen en Zweden maakt voor het resultaat niets uit: een gewone meerderheid beslist in dit geval.

Dat EU-landen het met elkaar eens zijn geworden, betekent overigens nog niet dat het helemaal rond is. De landen en het Europees Parlement gaan samen nog onderhandelen over hoe de regels er precies uit komen te zien. Maar dat het quotum er zal komen, is nu zeker. Afgelopen najaar waren nog maar amper drie van de tien bestuurders van grote bedrijven in de EU vrouw.