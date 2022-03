Zwangere vrouw en baby alsnog overleden na luchtaanval Marioepol

De naam van de vrouw is niet bekend. Volgens AP is haar lichaam overgedragen aan haar partner en haar vader. Zij hoeft daarom niet worden begraven in de anonieme massagraven die worden gegraven in Marioepol.

De zuidelijke havenstad wordt nog altijd zwaar bestookt door Russische troepen, die de stad hebben omsingeld. Volgens de regionale autoriteiten zijn sinds het begin van de oorlog bijna 2200 mensen om het leven gekomen. Dat aantal is niet onafhankelijk te verifiëren.

Andere baby gezond

Het kinderziekenhuis werd afgelopen donderdag aangevallen. Daarbij vielen toen drie doden, zeventien anderen raakten gewonden. Persbureau AP was aanwezig bij de ontruiming van het ziekenhuis en fotografeerde daar evacuatie van de hoogzwangere vrouw op de brancard.

Ook een andere vrouw, gekleed in een stipjespyjama, werd gefotografeerd toen ze hoogzwanger het verwoeste ziekenhuis moest ontvluchten. Zij is inmiddels veilig bevallen van een dochter. Haar baby maakt het naar omstandigheden goed. De ouders hebben haar Veronika genoemd, naar de Griekse godin van de overwinning, Niké.

Tegen AP vertelde ze over het moment dat het ziekenhuis werd geraakt. "We lagen in de ziekenzaal toen ruiten, kozijnen, glas en muren uiteen geblazen werden. We wisten niet hoe dat kwam, Sommigen van ons hadden tijd om te schuilen, anderen niet."

Rusland beweert dat het ziekenhuis een legitiem militair doelwit was, zonder daar concreet bewijs voor te leveren. Ook betichtte Russische autoriteiten Oekraïne ervan oorlogspropaganda te bedrijven, door een actrice in te zetten. De Russische ambassade in Nederland herhaalde gisteren in Buitenhof eveneens die beschuldiging.