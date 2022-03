Tanken en niet betalen, nu meer doorrijders door dure brandstof

"De grap is leuk, maar wat er niet bij wordt verteld is dat je 131 euro boete moet betalen plús het tankbedrag. Ook zonder boete is het duur en met schadevergoeding is het nog duurder", zegt 't Hart.

'Zo terug'

De afgelopen jaren hebben tankstations geïnvesteerd in camerasystemen waardoor de pakkans is vergroot, zegt de belangenvereniging van tankstations. SODA constateert dat het tegenwoordig vaker gaat om zogenoemde kloppers. Dat zijn klanten die bij de kassa op hun broekzakken kloppen om daarmee aan te geven dat ze geen geld hebben om te betalen. Ze beloven later terug te komen om af te rekenen, maar maken die belofte niet altijd waar.

"Van de week had ik een klopper die beloofde terug te komen om te betalen, maar toch niet terugkwam", zegt tankstationondernemer Rosan Kreijne. Ze heeft twee stations in de regio Amersfoort. "Ze hebben altijd een verhaal klaar en beloven zó terug te komen. Maar vaak komen ze niet terug, ook niet als ze hun paspoort of ID-bewijs achterlaten."

Met de huidige brandstofprijzen is de schade voor de tankstationhouders groter. "De marge op benzine is de afgelopen week kleiner geworden. We moeten dus heel veel auto's vullen om de schade van één doorrijder te compenseren", zegt Kreijne.

Tanklimiet

De hoge brandstofprijs leidt tot meer veranderingen bij tankstations. Zo is deze week de tanklimiet bij onbemande tankstations verhoogd. Automobilisten konden voorheen voor maximaal 125 euro tanken, dat bedrag is nu op verschillende plekken verhoogd naar 200 euro.