Tankstations willen limiet onbemande pomp omhoog: 'Anders komt tank niet vol'

Bij de meeste tankstations is de limiet daarom de afgelopen weken verhoogd naar 150 euro en er wordt overlegd over een verhoging naar 200 euro. "Dat is nog geen uitgemaakte zaak", zegt de Betaalvereniging Nederland. "Dat hangt af van overeenstemming tussen alle deelnemers in de pin-keten, waaronder de acceptanten en terminalleveranciers."

Tankstationondernemer Jan Harmen Akkerman van TanQyou ziet dat de tanklimiet voor steeds meer automobilisten een probleem is: "Je kunt dan een tweede keer tanken, maar in de praktijk zie je dat dit nauwelijks gebeurt."

2,48 euro

De prijzen aan de pomp zijn al weken aan het stijgen. Voornamelijk na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne gaat het hard. Bij iets meer dan de helft van de tankstations ligt de prijs van een liter benzine tussen de 2,10 en 2,20 euro, blijkt uit cijfers van Directlease Tankservice.

Bij 35 tankstations ligt de prijs boven de 2,40 euro. Het duurste station hanteert momenteel een prijs van 2,48 euro voor een liter benzine. Ook de prijs van diesel stijgt snel. Bij 13 procent van de tankstations kost een liter diesel inmiddels meer dan 2 euro en bij sommige zelfs meer dan 2,20 euro.

Hamsteren

De recordprijzen aan de pomp leiden er volgens tankstationondernemer Akkerman niet toe dat er minder wordt getankt. "Bij het begin van de oorlog in Oekraïne was er sprake van benzine hamsteren en werden jerrycans gevuld. Zo extreem hebben we het niet eerder meegemaakt."

Uit cijfers van mobiliteitsplatform Moveyou blijkt dat er in die dagen 60 tot bijna 85 procent meer liters brandstof werden verkocht dan in een normale week. Ook eind vorige week was het drukker bij de tankstations, toen tankprijzen met enkele centen per dag werden verhoogd.