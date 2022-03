Olieprijs daalt, benzine morgen iets goedkoper

Na bijna drie weken waarin de benzine en dieselprijzen dag na dag zijn gestegen, is er vrijdag voor het eerst een kleine daling van de benzineprijs aan de pomp. Volgens UnitedConsumers is de gemiddelde adviesprijs van benzine 2,492 euro, een eurocent lager. De dieselprijs stijgt nog wel en kost 2,379 euro, 0,4 cent meer dan vandaag.

"Het hoogtepunt is voorlopig geweest", zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs wordt berekend aan de hand van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen (BP, Shell, Esso, Texaco en Total).

De adviesprijs van benzine en diesel volgt daarmee de prijsdaling van ruwe olie, al is de daling minder fors. De olieprijs daalde gisteren zo'n 15 procent. Vandaag schommelde de olieprijs rond 112 dollar voor een vat Brent.

Olie- en gasconcern Shell zegt dat de olieprijs voor 21 procent de prijs aan de pomp bepaalt. 63 procent van de brandstofprijs wordt bepaald door accijnzen en BTW. De afgelopen weken stegen de prijzen aan de pomp snel mee met de stijging van de ruwe olieprijs. Daar komt bij dat de euro in waarde daalde ten opzichte van de dollar. Olie wordt doorgaans in dollars afgerekend en dus wordt het voor Europese bedrijven duurder om olie te kopen.

Paniek in de markt

Volgens brandstofleverancier Stephan Mangnus van Sakko is de verklaring voor de relatief kleine daling van de prijzen aan de pomp de grote onzekerheid onder oliehandelaren. Ze vrezen diesel- en benzinetekorten, nu olie uit Rusland minder gewild is en er driftig wordt gezocht naar alternatieven. "Er is de afgelopen dagen paniek in de markt", zegt Mangnus. "Er zijn partijen die ons bellen en ons vragen om te garanderen dat we kunnen blijven leveren. Dat hebben we nog nooit meegemaakt."

Volgens Mangnus is leveren voor hem geen probleem omdat in contracten jaarvolumes zijn vastgesteld. "Maar op de markten voor diesel en benzine stijgen de prijzen nu nog harder dan de prijsstijging van ruwe olie. Dat geeft de verwachte krapte en onrust aan."

Vraag naar diesel hoog

Tankstations kiezen ervoor om die hogere prijzen direct aan de pomp door te voeren op de bestaande voorraden. "Benzinestations worden direct geconfronteerd met die kostenstijging en voeren die kosten daarom door", zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie.

De dieselprijs steeg de afgelopen weken harder dan de prijs van benzine. Volgens Paul van Selms van United Consumers is de mogelijke verklaring daarvoor dat diesel vooral gebruikt wordt door bedrijven en zakelijke rijders.

"Die blijven rijden met de huidige prijzen en dus blijft de vraag naar diesel hoog. Benzine wordt meer gebruikt door particulieren en die kunnen er in sommige gevallen voor kiezen om de auto een dagje extra te laten staan."