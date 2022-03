Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert brug Amsterdam, 20 mensen opgepakt

Bij een klimaatactie in het centrum van Amsterdam zijn vanmiddag ongeveer twintig mensen opgepakt.

De politie greep in nadat enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion de Blauwbrug hadden geblokkeerd. De actievoerders droegen spandoeken met teksten als 'Laat Mokum niet verzuipen' en 'Don't let the Dam down'.

De plek en de timing van de actie zijn niet toevallig. De Blauwburg ligt pal naast het stadhuis en de komende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Extinction Rebellion doet de gemeente veel te weinig om zeespiegelstijging tegen te gaan. "Juist de gemeente Amsterdam moet inzetten op isolatie van woningen, hernieuwbare energiebronnen en het zo snel mogelijk uitbannen van de fossiele industrie", aldus de actiegroep. "Als het water straks echt te hoog komt te staan, is Amsterdam als eerste aan de beurt."

Omdat er geen toestemming was verleend voor de actie én een tramlijn enige tijd moest worden omgeleid, greep de politie uiteindelijk in. Volgens de politie werden 18 à 20 mensen opgepakt, een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat er 23 mensen in de cel zitten. Bij de arrestaties is geen geweld gebruikt.