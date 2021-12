Klimaatactivisten voeren in gemeentehuis actie tegen komst datacenter in Zeewolde

Het Amerikaanse bedrijf meldde zich in het najaar van 2019 bij de gemeente Zeewolde met het verzoek er een campus en datacenter te vestigen. Er is 1,6 vierkante kilometer voor gereserveerd. Lange tijd was niet duidelijk dat Meta achter het nieuwe datacentrum zit, maar het bedrijf maakte de plannen eind november bekend in een persbericht.

Volgens Omroep Flevoland is er ook onenigheid over het bouwen van het datacenter. De gemeenteraad neemt 16 december een definitief besluit over de plannen.