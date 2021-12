'Overheid gaf Facebook voorrang ondanks krapte op het stroomnet'

Ondanks de druk op de capaciteit van het stroomnet, gaf toenmalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voorrang aan Facebook voor een aansluiting op het hoogspanningsnet. Dat schrijft NRC, die documenten daarover in handen heeft via een Wob-verzoek.

Het gaat om het bouwen van een van de grootste datacentra van Europa, waar de gemeente Zeewolde vorige week mee instemde. Als het moederbedrijf van Facebook geen toestemming kreeg voor het bouwen ervan zou Facebook volgens de krant "op zoek gaan naar een andere investeringsplek", en dus een ander land in Europa.

Het ministerie laat desgevraagd weten dat Wiebes voor zijn besluit contact heeft gehad met de provincie Flevoland en gemeente Zeewolde. Zij gaven aan veel belang te hechten aan de vestiging van het datacentrum.

Topambtenaren kritisch

Maar die afweging was niet in lijn met het advies van topambtenaren, die daarin hun twijfel uitspraken over het vestigen van een "gigantisch datacentrum". Uit de Wob-stukken blijkt dat er kritiek is op de economische meerwaarde ervan, omdat er maar weinig mensen werken en ze doorgaans door buitenlandse aannemers worden gebouwd.

Ook zou door de goedkeuring alle algemene procedures voor grootgebruikers van elektriciteit aan de kant zijn geschoven. Dat Facebook voorrang heeft gekregen, wringt met de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnetwerk, waar onlangs nog voor werd gewaarschuwd door netbeheerders.

Facebooks moederbedrijf meldde zich in het najaar van 2019 bij de gemeente Zeewolde om er een campus en datacenter te vestigen. Daarvoor is 1,6 miljoen vierkante meter gereserveerd. Volgens Omroep Flevoland is er ook onenigheid over het bouwen van het datacenter. De gemeenteraad neemt 16 december een definitief besluit over de plannen.