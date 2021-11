Moederbedrijf Facebook wil datacenter in Zeewolde bouwen

Meta, het moederbedrijf van Facebook, is inderdaad de partij die in Zeewolde een datacenter wil bouwen. Dat bevestigt het bedrijf vanochtend in een persbericht. Dat het socialemediabedrijf achter de bouw zit is niet verrassend, er wordt al veel langer over gespeculeerd.

De Amerikaanse techgigant zegt in de verklaring dat het de documentatie om de bouw mogelijk te maken heeft ingediend. "We hebben dit gedaan voor het geval dat het voor onze bedrijfsvoering nodig is om onze infrastructuur uit te breiden", is de uitleg die het hierbij geeft. Men zegt zich nu te focussen op het "voldoen aan de vergunnings- en goedkeuringsprocessen".

1,6 miljoen vierkante meter

Het bedrijf meldde zich in het najaar van 2019 bij de gemeente Zeewolde met het verzoek er een campus en datacenter te vestigen. Voor het datapark is 1,6 miljoen vierkante meter gereserveerd.

Vorige week heeft het college van burgemeesters en wethouders van Zeewolde een positief oordeel gegeven over de plannen. Omroep Flevoland schrijft dat het college vanaf het begin positief is over de komst van zo'n datacenter. De gemeenteraad stemde eerder unaniem in met het verder uitwerken van de plannen, maar verbond hier wel voorwaarden aan.

Google en Microsoft

Facebooks moederbedrijf is niet de eerste Amerikaanse techgigant die zijn oog laat vallen op Nederland voor de bouw van een datacenter. Google en Microsoft gingen het concern al voor. De komst van dergelijke datacenters gaat vaak niet zonder slag of stoot. Voorstanders zeggen dat dergelijke datacenters nodig zijn vanwege de toenemende vraag naar online diensten.

Vorig jaar was er veel verzet tegen de bouw van nieuwe datacenters in het Noord-Hollandse Wieringermeer. Die kritiek ging toen onder meer over het stroomverbruik en de gevolgen voor het landschap. Google liet een paar maanden later weten toch geen nieuwe datacenters te gaan bouwen. Microsoft kreeg in september een gedoogbeslissing; waardoor het op eigen risico verder mag met de bouw totdat er een definitieve vergunning is.

Volgens Omroep Flevoland is er ook kritiek op de komst van het datacenter in Zeewolde. 166 mensen hebben een zienswijze op de plannen ingediend. Op 16 december neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plannen.