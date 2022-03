Saudi-Arabië executeert 81 gevangenen op één dag

In Saudi-Arabië zijn op één dag 81 gevangenen geëxecuteerd. Het gaat onder meer om veroordeelde terroristen en moordenaars, staat in een verklaring van het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het komt zelden voor dat het land zo veel mensen op een dag executeert. Dit aantal overtreft een massa-executie in januari 1980, toen 63 mensen onthoofd werden die veroordeeld waren voor de bezetting van de Grote Moskee in Mekka. In 2019 werden volgens Amnesty International de meeste doodvonnissen in Saudi-Arabië in een heel jaar voltrokken: 184 in totaal.

De 81 veroordeelden die nu zijn geëxecuteerd zijn schuldig bevonden aan het plegen van aanslagen, ontvoeringen, verkrachtingen en andere misdaden, aldus het Saudische ministerie. Ze zouden lid zijn geweest van terreurorganisaties als IS en al-Qaida of zich hebben aangesloten bij de Houthi-rebellen in Jemen.

In buurland Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. Het regeringsleger vecht er met steun van een militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië tegen de Houthi's, die worden gesteund door Iran. Onder meer met raketten voeren Houthi's aanslagen uit in Saudi-Arabië.