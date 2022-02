28.000 Saudische vrouwen solliciteren op baan naar treinmachinist

In Saudi-Arabië worden dertig vrouwen gezocht voor de functie van treinmachinist. De belangstelling is groot: ruim 28.000 vrouwen solliciteerden binnen een maand tijd op de baan.

Sinds kort mogen Saudische vrouwen treinmachinist worden. Het Spaanse spoorwegbedrijf Renfe, dat verantwoordelijk is voor de hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina, stelde de vacatures open. Het traject tussen de twee steden beslaat ruim 450 kilometer.

Om vast te stellen of een sollicitant geschikt is, wordt onder meer gekeken naar opleidingsniveau en kennis van het Engels. Vrouwen tussen de 22 en 30 jaar oud konden solliciteren. Wie door de selectieprocedure komt, krijgt een opleiding van ongeveer een jaar.

Sociale hervormingen

De arbeidsparticipatie van vrouwen in het koninklijk is traditioneel gezien laag, vanwege beperkende, islamitisch-religieuze regels. Vrouwen maken op dit moment 33 procent van de beroepsbevolking uit en zijn vaak werkzaam in het onderwijs of de zorg. De afgelopen jaren probeert kroonprins Mohammed Bin Salman meer vrouwen aan het werk te krijgen om de economie te stimuleren.

Het versoepelen van de strenge regels past in de strategie van sociale hervorming van de kroonprins. Eerder maakte hij een einde aan het officieuze verbod voor vrouwen om een auto te besturen. Wel bleven de activisten die voor dat recht hadden gestreden in de gevangenis zitten. Sinds enkele jaren is het voor vrouwen ook niet meer verplicht om onder begeleiding van een man op pad te gaan.

Ondanks de versoepelingen gelden er nog altijd veel restricties voor vrouwen. Zo hebben zij toestemming nodig van een mannelijk familielid om te mogen trouwen. Activisten die 'te nadrukkelijk' voor vrouwenrechten demonstreren, riskeren bovendien een celstraf.