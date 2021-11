Saudi-Arabië lanceert vrouwenvoetbalcompetitie: 'Mooi, maar zegt niet alles'

Vanaf vandaag kunnen Saudische vrouwen meedoen aan de nationale voetbalcompetitie. Vrouwelijke amateurvoetballers waren er al wel in het conservatieve land, maar tot nu toe was er nog geen officiële nationale competitie. Vrouwen mogen in Saudi-Arabië pas sinds 2018 op de tribune zitten bij voetbalwedstrijden.

De nieuwe competitie past in een ontwikkeling die een paar jaar geleden is begonnen, zegt Midden-Oostendeskundige Annemarie van Geel in het NOS Radio 1 Journaal. "Er komt steeds meer ruimte voor vrouwensport in Saudi-Arabië. In die zin is dit geen verrassing, maar het is natuurlijk wel een mooie ontwikkeling."

Zo hebben Saudische vrouwen sinds 2013 toestemming om naar de sportschool te gaan en racete er vorig jaar voor het eerst een vrouwelijke coureur over een circuit in het land waar vrouwen tot een jaar daarvoor niet in een normale auto mochten rijden.

Zwemmen in vrouwenhotel

Van Geel, die in 2010 en 2011 in Saudi-Arabië woonde, weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het toen was voor vrouwen om te sporten. "Ik houd van zwemmen, maar het was bijna onmogelijk voor mij om een zwembad te vinden waar ik dat kon doen. Uiteindelijk vond ik er een in een vrouwenhotel, waar alleen vrouwen mogen logeren. Dat was heel tekenend voor de situatie van vrouwensport in die tijd."

Van Geel vertelt ook over haar ontmoeting met de oprichtster van het eerste vrouwenbasketbalteam van Saudi-Arabië. Zij moest daarmee beginnen in de achtertuin van haar oom, "letterlijk uit het zicht van de maatschappij en de autoriteiten":