Saudische prinses na drie jaar vrijgelaten uit cel

Een Saudische prinses en haar dochter zijn vrijgelaten na bijna drie jaar gevangenschap in de hoofdstad Riyad. Dat is bekendgemaakt door een mensenrechtenorganisatie die zich had hardgemaakt voor de zaak van de 57-jarige prinses Basmah bint Saud, die een nicht is van koning Salman. Haar juridisch adviseur heeft het nieuws bevestigd.

Basmah, die in haar land bekendstaat als voorstander van vrouwenrechten, werd met haar dochter Suhoud begin 2019 aangehouden toen ze op het punt stonden om voor een medische behandeling naar Zwitserland te vliegen. Ze werden vastgezet in een gevangenis waar veel politieke gevangenen zitten.

De Saudische autoriteiten hebben nooit bekendgemaakt waarvan de twee werden verdacht en er is volgens mensenrechtenorganisatie ALQST ook nooit een aanklacht ingediend. Haar directe familie stelde twee jaar geleden in een verklaring dat haar detentie waarschijnlijk verband hield met haar kritiek op "misstanden" in het land.