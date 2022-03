Vrouwen beschuldigen dansleraar van ontucht

Tegen een dansleraar uit Brabant is aangifte gedaan van ontucht. Vier vrouwen beschuldigen de man van het plegen van ontucht. Twee van hen hebben aangifte tegen hem gedaan, een derde heeft melding gemaakt van ontucht bij de zedenpolitie.

Kim Koumans uit Oosterhout is een van de vrouwen die aangifte deed. Zij bevestigt het verhaal na berichtgeving het Noordhollands Dagblad. Tegen de NOS zegt ze dat ze het moeilijk vindt om aangifte te doen, "Dat proces is heel zwaar omdat je dingen die je hebt weggestopt weer omhoog moet halen."

De vierde vrouw heeft geen aangifte gedaan omdat de betrokken danstrainer al werd veroordeeld voor ontucht met haar. In 2004 kreeg hij een werkstraf van 240 uur opgelegd omdat hij het toen 14 jaar oude meisje had betast en gekust tijdens privélessen. Hij ging daartegen in hoger beroep, maar het gerechtshof in Den Bosch legde hem dezelfde straf op.

De andere vrouw die geen aangifte doet, kan dat niet meer doen omdat haar zaak is verjaard. In haar geval zouden de misstanden in de jaren 90 hebben plaatsgevonden, daarom kan haar melding bij de zedenpolitie niet worden omgezet in een aangifte.

Klokkenluider doet aangifte

Koumans brengt sinds vorig jaar als klokkenluider misstanden in de danswereld onder de aandacht. Zij doet aangifte vanwege ongewenst gedrag dat in 2004 zou zijn voorgevallen. Ze zegt niet inhoudelijk op de zaak te kunnen ingaan. "Het liefste wil ik aan de hele wereld vertellen wat er is gebeurd, maar dat kan de zaak schaden. Ook kan de danstrainer mij beschuldigen van laster en smaad."

Koumans, die op topniveau danste in de latin dance, zegt het nu ook lastig te vinden omdat ze eerder een meldpunt in het leven had geroepen voor andere slachtoffers. Nu staat ze aan de andere kant van het verhaal. "Die rol heb ik de laatste tijd niet gehad, maar nu kan ik daar niet omheen", zegt ze. "Ik wilde een cultuur schetsen en nu gaat het ook over wat er met mij is gebeurd. Daar moet ik wel even aan wennen."

Ze zegt dat er vanuit justitie snel is gereageerd op de aangiftes en dat het onderzoek snel is opgestart. Volgens haar bestaat een aangifte uit twee gesprekken met daartussen acht dagen bedenktijd. "Dat zit er nu voor mij op", stelt ze. "De andere vrouw zit op dit moment nog in die acht dagen."

Daarna worden beide onderzoeken, samen met de melding van de derde vrouw en de eerdere veroordeling bij elkaar genomen. "Hopelijk is dat genoeg om hem voor de rechter te krijgen", aldus Koumans. "Maar dat is nu nog even afwachten."