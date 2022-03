Deense premier biedt weggehaalde Groenlandse kinderen persoonlijk excuses aan

De Deense premier Mette Frederiksen heeft persoonlijk excuses aangeboden aan een groep Groenlandse Inuit die in 1951 in het kader van een sociaal experiment als kind bij hun familie zijn weggehaald. Zes van de 22 zijn nog in leven. De verontschuldigingen werden overgebracht bij een bijeenkomst in het Nationaal Museum in Kopenhagen.

De kinderen werden van Groenland naar de toenmalige kolonisator Denemarken gebracht om ze daar te heropvoeden. Het idee was dat ze eenmaal terug in Groenland een Deenssprekende elite zouden vormen die een voorbeeld kon zijn voor de rest van de Groenlandse bevolking. Op die manier zouden ze bijdragen aan de ontwikkeling van Groenland en het verbeteren van de banden tussen Groenland en Denemarken. De kinderen waren tussen de 5 en 9 jaar oud toen ze bij hun familie werden weggehaald.

"Wat jullie hebben doorgemaakt was verschrikkelijk en het was onmenselijk", aldus Frederiksen tijdens de bijeenkomst. "Het was onrechtvaardig en harteloos. We kunnen verantwoordelijkheid nemen en het enige doen dat rechtvaardig is: excuses aanbieden voor wat er is gebeurd."

Verboden Groenlands te spreken

In eerste instantie was het de bedoeling om weeskinderen naar Denemarken te sturen, maar die bleken lastig te vinden. Vervolgens werden er ook kinderen geselecteerd uit gezinnen met alleen een vader of moeder. Hun werd beloofd dat de kinderen in Denemarken een betere scholing zouden krijgen. "Onze ouders zeiden ja, maar ze wisten amper waarmee ze akkoord gingen", zegt Eva Ilum, een van de kinderen.

Het idee voor het experiment kwam van mensenrechtenorganisatie Save the Children, die dacht dat de kinderen hiermee gered zouden worden uit slechte leefomstandigheden. Eenmaal in Denemarken werden de kinderen vier maanden ondergebracht op de zomerkamplocatie van Save the Children. Daar mochten de kinderen geen Groenlands meer spreken. Na die vier maanden werden ze geplaatst in gastgezinnen, waar ze een jaar verbleven.