Brede steun voorstellen Bergkamp over omgangsvormen Kamer

De Tweede Kamer wil dat intimidatie en bedreiging formele redenen worden voor de Kamervoorzitter om een Kamerlid het woord te ontnemen of uit een debat te zetten. De Kamer debatteerde vandaag over de eigen omgangsvormen.

Kamervoorzitter Bergkamp schreef daar in februari al een notitie over na gesprekken met alle fracties, behalve de PVV. Die partij was ook niet bij het debat aanwezig. De meeste partijen vinden in het algemeen dat de Kamervoorzitter iets vaker zou mogen ingrijpen, al mag de vrijheid van meningsuiting niet in gevaar komen.

Daar is Bergkamp het mee eens. "Het vrije woord heeft niets te maken met het beledigen van mensen", zei zij. "Juist het beledigen van mensen of die social media-filmpjes van partijen over bepaalde Kamerleden smoren het vrije woord. Kamerleden geven bij mij soms aan bepaalde dingen niet meer te durven zeggen."

Scheldwoorden

Bergkamp zei dat het niet haar bedoeling is een lijst verboden woorden op te stellen. "Het zal steeds van de situatie en de context afhangen", zei ze. Maar zij wil niet dat woorden als "idioot" of "knettergek" tegen een persoon worden gebruikt, of dat er andere beledigende woorden of scheldwoorden worden gebruikt.

Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie-Van der Staaij wilden de meeste fracties ook afspraken maken over de werkwijze. Het gaat dan bijvoorbeeld over meer tijd besteden aan zorgvuldige wetgeving in plaats van aan ophef, en over het indienen van minder moties.

Verschillende partijen uitten opnieuw kritiek op de manier waarop Kamerleden van Forum voor Democratie soms het debat voeren. FvD-Kamerlid Van Meijeren zei dat zijn partij juist weinig bij debatten aanwezig is omdat het "toneelstukjes" zijn. De verwijten over en weer leidden niet tot nieuwe inzichten.

Oorlog

Verschillende partijen vonden het moment van het debat ongelukkig, gezien de oorlog in Oekraïne. "Het is wrang en ongemakkelijk dat we het over onze omgangsvormen hebben, terwijl elders de democratie letterlijk wordt bevochten", zei D66-Kamerlid Paternotte. SP-Kamerlid Leijten noemde het gênant.

Het debat was aangevraagd door BBB toen er nog geen sprake was van een oorlog, en is verschillende momenten opgeschoven in de Kameragenda. Kamerlid Van der Plas vond het tijd dat de omgangsvormen in het openbaar werden besproken.