Kamervoorzitter: geen 'knettergek' of 'idioot' meer, geen bedreigingen

Kamervoorzitter Bergkamp gaat duidelijker ingrijpen bij intimidatie of bedreigingen in de Tweede Kamer en bij woorden als "knettergek" of "idioot". Maar de Tweede Kamer blijft in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de eigen omgangsvormen, schrijft Bergkamp in een notitie voor de Kamerleden.

Bergkamp geeft in de notitie ook een oordeel over de discussie met FvD-Kamerlid Van Meijeren en diens oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. "Er ligt een taak voor de Voorzitter om in te grijpen bij het aansporen tot onwettige handelingen. Daaronder valt ook het oproepen de wet niet na te leven of het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid."

Bergkamp sprak met alle partijen over de terugkerende discussie over wat wel en niet mag tijdens debatten. Beledigingen, beschuldigingen, het noemen van namen van mensen die niet bij het debat zijn en uitspraken van FvD-Kamerleden over tribunalen leiden steeds vaker tot ruzieachtige toestanden. Die gaan soms ook over Bergkamp zelf.

Deze situaties doen "afbreuk aan de stevige en gezaghebbende rol die de Tweede Kamer heeft te vervullen in een democratie en in de samenleving", zegt zij.