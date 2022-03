Overwinning voor maker FIFA-games in zaak rond omstreden loot boxes

De Kansspelautoriteit had EA, de maker van de FIFA-games, geen dwangsom mogen opleggen voor een gokelement dat in de spellen van het bedrijf zit. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, geoordeeld.

De zaak draait om zogenoemde loot boxes. Dat zijn virtuele schatkistjes die een speler in de FIFA-modus Ultimate Team kan kopen met echt geld of met muntjes die in het spel zijn verdiend. Daarin zitten diverse kaarten van voetballers, waarmee mensen hun eigen team kunnen bouwen. Spelers weten van tevoren niet welke kaarten ze krijgen.

'Verslavend element'

De Kansspelautoriteit noemde dat een verslavend element dat op gokken lijkt en legde EA eind 2020 een dwangsom op. De autoriteit vond dat het bedrijf een vergunning nodig had om de pakjes aan te bieden. EA ging daartegen in beroep, maar verloor de zaak bij de rechtbank in Den Haag. De Raad van State geeft de FIFA-gamesmaker nu toch gelijk en veegt de dwangsom van tafel.

Volgens de raad zijn de loot boxes geen kansspel waarvoor een vergunning nodig is. "Het verkrijgen en het openen van de packs is geen opzichzelfstaand spel. Ze maken onderdeel uit van een behendigheidsspel en voegen een kanselement toe aan het spel." Omdat het openen van de pakjes slechts een element binnen FIFA is, is er dus geen vergunning voor nodig, oordeelt de Raad van State.

EA heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de Raad van State. De Kansspelautoriteit komt later vandaag met een reactie.