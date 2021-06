Voetbalgame FIFA sleutelt aan gokelement, komt met transparantere pakketjes kaarten

De maker van de populaire voetbalgame FIFA, EA, komt met een nieuw soort loot box, waarbij spelers voor aankoop precies kunnen zien wat ze krijgen. Loot boxes zijn virtuele schatkistjes, die een speler in FIFA kan kopen met echt geld of met muntjes die in het spel zijn verdiend. Daarin zitten diverse kaarten van voetballers, waarmee mensen hun eigen team kunnen bouwen.

Maar kopers wisten tot nu toe niet wat er in zo'n pakketje zat. De Kansspelautoriteit noemde dat een verslavend element dat op gokken lijkt en legde EA vorig najaar een dwangsom op. Terwijl het hoger beroep daartegen nog loopt, voert EA de tijdelijke 'preview pakketten' in.

Mensen kunnen zo dus precies zien welke spelers er in zo'n pakket zitten, voordat ze het kopen. Als ze niet tevreden zijn over die spelers, kunnen ze het pakket weigeren. Wel moeten ze dan 24 uur wachten voordat ze nog een loot box kunnen inzien.

Kleine kans op zeldzame kaarten

De preview pakketten zijn onderdeel van het 'Festival of FUTball', een soort campagne in het spel. Wanneer de campagne is geëindigd, komen andere soorten pakketten weer terug.

Hoogstwaarschijnlijk probeert EA hiermee aan een van de belangrijkste eisen van de Kansspelautoriteit tegemoet te komen: dat mensen niet weten wat ze kopen. De kans dat je een zeldzame en dus dure kaart krijgt, is vaak minder dan 1 procent.

Loot boxes liggen onder vuur in meerdere landen. In België kunnen spelers al geen pakketten kopen met echt geld. De Kansspelautoriteit heeft dat in 2019 verboden. Ook andere spellenmakers hebben hun games de laatste jaren moeten aanpassen.