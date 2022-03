Geen meldingen van zware bombardementen in Oekraïne, zorgen over Tsjernobyl

Net als gisteren lijkt de viertiende dag van de oorlog in Oekraïne relatief rustig begonnen te zijn, met in de vroege ochtend een luchtalarm in onder andere Kiev, maar geen meldingen van zware bombardementen. Rond middernacht kwam er vanuit de Verenigde Staten nog wel belangrijk nieuws over de levering van Poolse straaljagers aan Oekraïne: zo'n levering lijkt verder weg dan Polen gisteren suggereerde.

Zo zei Polen gisteren per direct al zijn MIG-29-straaljagers beschikbaar te stellen aan de Verenigde Staten. Vanaf de Amerikaanse legerbasis Ramstein in Duitsland moesten die toestellen naar Oekraïne worden gebracht, waar ze dan door de Oekraïners gebruikt zouden kunnen worden. Polen zou in ruil daarvoor Amerikaanse F-16's krijgen van de VS, meldde de Poolse regering.

Enkele uren later leek het Pentagon zo'n deal echter zo goed als dood te verklaren, door het Poolse straaljagerplan "niet houdbaar" te noemen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn er "serieuze zorgen" voor de NAVO als de toestellen vanuit een Amerikaanse en NAVO-basis in Duitsland naar Oekraïne gaan.

"We gaan door met onze gesprekken met Polen en andere NAVO-bondgenoten over deze kwestie en de logistieke uitdagingen die eraan verbonden zijn, maar we geloven niet dat het Poolse voorstel houdbaar is", aldus de woordvoerder van het Pentagon.

In Kiev brachten opnieuw veel mensen de nacht door in metrostations, die in gebruik zijn als schuilkelder: