Oekraïense topadviseur: 'Met Poolse straaljagers kunnen we de Russen stoppen'

De mogelijke levering van Poolse straaljagers aan Oekraïne kan een keerpunt betekenen in de oorlog. Dat zegt Markiyan Lubkivsky, adviseur van de Oekraïense minister van Defensie, tegen de NOS. "Dit kan ons helpen om de Russen ook in de lucht te verslaan."

Het is nog onduidelijk hoe en wanneer de straaljagers, het type MiG-29, worden overgedragen. De VS zegt verrast te zijn door het Poolse aanbod; eergisteren zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken wel dat er aan een MiG-deal wordt gewerkt.

Lubkivsky verwacht in totaal zeventig jachtvliegtuigen, die "vandaag of morgen" worden geleverd. 28 zouden er uit Polen komen, de overige toestellen uit andere NAVO-lidstaten.

De MiG-29-straaljagers zijn in de jaren 70 ontwikkeld door de Sovjet-Unie en verschillende landen in Centraal- en Oost-Europa gebruiken ze nog, waaronder Slowakije en Bulgarije. Polen heeft hen opgeroepen ze ook beschikbaar te stellen aan Oekraïne.

Het is de bedoeling dat de toestellen eerst naar de Amerikaanse legerbasis Ramstein in Duitsland worden gebracht. Het is volgens Polen aan de Amerikanen om de MiG's vervolgens aan Oekraïne te leveren. Een directe levering aan Oekraïne wilde Warschau niet, omdat het zich daardoor zou mengen in het conflict. Polen overhandigt de straaljagers kosteloos, maar hoopt dat het land F-16's terugkrijgt van de VS, om het gat in de vloot aan te vullen.

Alternatief voor no-flyzone

Lubkivsky verwacht dat de Poolse straaljagers ertoe kunnen leiden dat Oekraïne controle kan krijgen over het eigen luchtruim. "Op de grond staan we er goed voor, maar in de lucht niet. Als we het luchtruim sluiten, zal de situatie drastisch veranderen. Het zal de druk op Poetin verhogen om zijn agressie te stoppen."

Oekraïne heeft NAVO-landen herhaaldelijk gevraagd om een 'no-flyzone' in te stellen. In dat geval zou de NAVO ervoor moeten zorgen dat Russische vliegtuigen uit het Oekraïense luchtruim worden geweerd. NAVO-landen, waaronder Nederland, zien dat niet zitten, uit vrees voor verdere escalatie van de oorlog en de relatie met Rusland.

Dat argument wuift Lubkivsky weg. "De Derde Wereldoorlog is al begonnen. Dit is geen oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar Rusland tegen de beschaafde wereld. Als wij dit verliezen, zal de EU het volgende slachtoffer zijn."

Lubkivsky ziet de levering van straaljagers als een alternatief voor zo'n no-flyzone. Hij citeert daarbij de Britse oorlogspremier Winston Churchill, die zich in de Tweede Wereldoorlog tot de VS richtte met de beroemde woorden: "Give us the tools and we will finish the job". Oftewel: lever de spullen en Oekraïne lost het zelf op.

Ook na de levering van 70 MiGs is de Russische luchtmacht vele malen groter. Dit was de vloot bij aanvang van de oorlog: