Rutte tempert verwachtingen compensatie energierekening

Premier Rutte heeft de verwachtingen over de compensatie voor de hoge energierekening getemperd. In een debat met de Tweede Kamer zei hij dat het kabinet de gevolgen van de stijgende energieprijzen wil dempen, maar dat toch iedereen het in zijn portemonnee zal merken.

"Ik gebruik met nadruk het woord dempen", zei Rutte. "Dat we iedereen gaan compenseren zodat er aan het eind van het jaar een positief koopkrachtbeeld uitkomt is een illusie." Het kabinet kijkt vooral naar de lage en middeninkomensgroepen.

Koopkracht daalt

Vandaag werd bekend dat de koopkracht dit jaar gemiddeld met 2,5 procent daalt. Door de hoge inflatie van de afgelopen maanden was een koopkrachtdaling al te verwachten. Daar komen de hard gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne bij.

"De Russische inval in Oekraïne kent zijn gelijke niet in de geschiedenis, daar zullen we allemaal de gevolgen van ondervinden", zegt Rutte. Eerdere toezeggingen dat het kabinet zich gaat buigen over energiecompensatie zijn van voor de oorlog en gaan niet meer op, zei Rutte. "We leven sinds twaalf dagen in een andere realiteit."