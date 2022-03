NS: binnen twee weken rijden nagenoeg alle treinen weer

De NS keert stapsgewijs terug naar de normale dienstregeling. Het spoorbedrijf meldt in een persbericht dat er steeds minder NS-personeel afwezig is vanwege ziekte of quarantaine door coronabesmettingen, waardoor binnen twee weken "nagenoeg weer alle treinen rijden".

Allereerst rijden vanaf maandag alle intercity's tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam weer. Een week later moet dan zo'n beetje de hele dienstregeling normaal zijn, op de zogenoemde tienminutentreinen na: dat zijn trajecten waarop zes keer per uur een trein vertrekt. Die dienstregeling wordt begin april hervat.

Momenteel vervoert de NS 66 procent van het gebruikelijke aantal reizigers.

Veel besmettingen

Het bedrijf besloot een maand geleden de dienstregeling verder af te schalen vanwege het hoge aantal besmettingen en quarantainegevallen onder het personeel. Reizigersorganisatie Rover noemde die beslissing voorbarig.

In november vorig jaar vielen er op verschillende trajecten in met name het midden van Nederland treinen uit. Dat had te maken met een tekort aan verkeersleiders bij ProRail. De spoorwegbeheerder heeft 60 verkeersleiders meer nodig op een totaal van 750 en kan daarom krapte door bijvoorbeeld ziekteverzuim slecht opvangen. In 2023 hoopt ProRail weer genoeg verkeersleiders te hebben.