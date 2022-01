Ziekteverzuim en quarantaine bij NS, minder treinen vanaf 7 februari

De NS schaalt opnieuw de dienstregeling af. Door een oplopend aantal besmettingen zit er veel personeel van de NS ziek thuis of in quarantaine, en de NS verwacht dat dat nog meer wordt. Vanaf 7 februari wordt er in stapjes afgeschaald tot er op 21 februari nog 85 procent van het normale aantal treinen rijdt, zeggen de spoorwegen in een persbericht.

Concreet betekent de afschaling dat op trajecten waar normaal gesproken zes treinen per uur rijden, er nog maar vier treinen per uur rijden. Op trajecten waar vier treinen per uur rijden wordt het aantal teruggebracht naar twee treinen per uur. Eerder besloot de NS al om op enkele trajecten extra forensentreinen en nachttreinen te schrappen. De NS vervoert nu rond de 40 procent van het aantal reizigers van voor de coronacrisis.

Het is mogelijk dat reizigers voor 7 februari al geconfronteerd worden met extra uitval van treinen, zegt de NS. "De komende dagen houden we er rekening mee dat er mogelijk minder conducteurs en machinisten zijn om onze treinen te rijden, minder monteurs om de treinen te onderhouden en minder collega's die bij een incident snel de dienstregeling kunnen aanpassen."

Voorspelbare dienstregeling

Reizigersorganisatie Rover vindt de beslissing van de NS voorbarig. "Dat er door ziekte en quarantaine soms minder treinen rijden is overmacht, maar bij voorbaat met de botte bijl in het treinaanbod hakken is een heel ander verhaal", aldus directeur Freek Bos in een verklaring.

Met de beslissing zegt de NS juist ook in het belang van de reiziger te nemen: "Door tijdelijk de dienstregeling af te schalen, creëren we meer ruimte om de oplopende ziektemeldingen op te vangen. Zo blijft onze dienstregeling beter voorspelbaar en hopen we hiermee minder vaak onze reizigers te moeten verrassen met plotselinge treinuitval."

In november vielen er op verschillende trajecten in met name het midden van Nederland treinen uit door een tekort aan verkeersleiders bij ProRail. De spoorwegbeheerder heeft 60 verkeersleiders meer nodig op een totaal van 750 en kan daarom krapte door bijvoorbeeld ziekteverzuim slecht opvangen. In 2023 hoopt ProRail weer genoeg verkeersleiders te hebben.