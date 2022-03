'Schaam je je al?' Russischtaligen in Nederland bedreigd en uitgescholden

Alex Chavdrouk is blij dat hij nu al een paar dagen geen dreigtelefoontjes heeft gehad. Hij is eigenaar van Moskva, een winkel in Hilversum. "Ik ben in Oekraïne geboren en in Rusland opgegroeid. Maar de klootzakken die gebeld hadden dachten gelijk dat ik een Rus was", zegt hij met een lachje.

'Kapotmaken'

"Jullie moeten doodgaan" en "we gaan jullie winkel kapotmaken" zijn slechts twee van alle verwensingen die de ondernemer naar eigen zeggen te horen kreeg van onbekende bellers. De ene keer werd er in het Nederlands gesproken, de andere keer in het Russisch en dan weer in het Oekraïens.

"Onze winkel is juist een hulpcentrum voor Oekraïense mensen." Chavdrouk zegt dat er geld en spullen worden ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog. "Tachtig procent van mijn klanten is Oekraïens."

Topje van de ijsberg

Gezien alle verhalen in de media over de Russische gemeenschap in Nederland zijn de twee geregistreerde meldingen het topje van de ijsberg. Tegen de Telegraaf vertelde een Russische moeder dat haar zesjarige zoontje is gepest en geslagen. "Dit is voor Oekraïne", zouden de daders hebben gezegd.