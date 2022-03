In 2,5 jaar tijd zes miljoen mensen overleden aan corona

Na bijna 2,5 jaar pandemie is het aantal geregistreerde doden de zes miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit de coronacijfers van de Johns Hopkins Universiteit.

Het gaat bij de cijfers om de officieel gerapporteerde statistieken, het werkelijke aantal doden ligt hoger. In de VS zijn de meeste coronadoden geteld, tot nu toe ruim 950.000. Dat is zo'n 16 procent van het geregistreerde totaal. Samen met Brazilië, India, Rusland en Mexico is het land goed voor iets minder dan de helft van alle coronadoden.

In Nederland zijn in totaal meer dan 21.500 mensen overleden. Door de versoepelingen neemt in Nederland het aantal besmettingen toe, maar het sterftecijfer ligt relatief laag: gisteren waren het vier mensen.

In bijna alle landen is de omikronvariant nu dominant. Volgens de WHO overlijden nu vooral de ongevaccineerde en kwetsbare mensen aan het virus.

Zwakker immuunsysteem door oorlog

Volgens de Poolse viroloog Anna Boron-Kaczmarska gaat de omikronvariant nu snel rond in Oost-Europa, waar de vaccinatiegraad relatief laag ligt. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne: met de vluchtelingenstroom wordt ook het virus verder verspreid.

"Het is tragisch, want stress heeft een negatieve impact op het immuunsysteem en daarmee wordt de kans op infecties vergroot", laat ze weten aan persbureau AP.

Het aantal besmettingen in Hongkong loopt ook hard op: in de afgelopen dagen zijn er meer dan 25.000 besmettingen gemeld, het afgelopen etmaal overleden 280 mensen. Autoriteiten hebben moeite om de uitbraak onder controle te krijgen. Daarom wordt de hele bevolking van 7,5 miljoen voor de derde keer getest deze maand. Dit is onderdeel van het 'zero-covid-beleid' van de Chinese overheid.

Het coronavirus blijft rondgaan. Moeten we nadenken over hoe een Nederland mét corona eruit kan zien, in plaats van zonder? Oftewel: hoe gaan we van een pan- naar een endemie? NOS op 3 zocht het uit: