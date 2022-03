Viroloog Van Ranst thuis lastiggevallen door 'abjecte idioten' uit Nederland

De Anton Mussertprijs is een initiatief van een groep tegenstanders van het coronabeleid. Volgens hen is het een satirische prijs, bedoeld voor mensen die zich in de media schuldig maken aan "het rondstrooien van leugens". De prijs moet de genomineerden duidelijk maken dat zij "op dit moment aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan". De initiatiefnemers van de prijs zijn niet bereikt voor commentaar op de "uitreiking" van vandaag.

Van Ranst adviseert de Belgische overheid over het coronabeleid en is in Nederland en België een bekend gezicht in de media. Hij krijgt geregeld te maken met bedreigingen. Vorig jaar zaten hij en zijn gezin wekenlang ondergedoken, omdat een voortvluchtige gewapende militair hem had bedreigd.

De Vlaamse viroloog zegt in een reactie dat hij zich zelf niet zozeer geïntimideerd voelde door het incident aan zijn voordeur, maar het vooral vervelend vond voor zijn gezin. "Mijn zoontje durft de deur nu al niet meer open te doen." Van Ranst is niet van plan aangifte te doen. Dat heeft volgens hem geen zin.

De 'prijs' bestond uit een bos bloemen. De viroloog heeft ze in de prullenbak gegooid.