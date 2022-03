Nicht van Marine Le Pen stapt over naar concurrent Zemmour

In de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen heeft de rechts-populistische kandidaat Marine Le Pen een gevoelige tik gekregen. Haar nicht, de populaire Marion Maréchal-Le Pen, heeft bekendgemaakt dat ze zich niet aansluit bij haar tante, maar bij de radicaal-rechtse kandidaat Éric Zemmour.

Het besluit van de 32-jarige Maréchal komt niet onverwacht. Ze bekleedde jarenlang sleutelposities binnen de partij van haar tante, maar was daar al enige tijd niet meer actief. De afgelopen tijd maakte Zemmour meer dan eens avances naar de ambitieuze Maréchal. "Als Marion zich bij me aansluit, campagne met me gaat voeren, dan kan ze wel eens premier worden", zei hij in een interview.

Maréchal zegt nu dat ze de kandidaat gaat steunen die volgens haar het best is gepositioneerd en wiens ideeën ze altijd heeft gesteund. Ze werd vandaag gepresenteerd op een campagnebijeenkomst van Zemmour in Toulon.

Islam en extremisme

Maréchal is niet de eerste prominente figuur van Le Pens Rassemblement National die de partij verlaat voor die van Zemmour. Veel van hen vinden dat Le Pen te soft is geworden: zo zou ze haar pijlen nog te weinig richten op de islam en extremisme.

De strijd tussen de rechtse partijen is volgens waarnemers koren op de molen van zittend president Macron. In peilingen is hij nog altijd torenhoog favoriet om de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 10 april te winnen. In de meest recente peiling van Ipsos staat hij op 30,5 procent. Le Pen is tweede met 14,5 procent en Zemmour derde met 13 procent.