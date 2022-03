Aardbeving met kracht van 2,1 nabij Zeerijp

Nabij het Groningse dorp Zeerijp heeft zich rond 14.15 uur een aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 2,1 op een diepte van drie kilometer.

Het KNMI bevestigt de nieuwe aardbeving bij RTV Noord bij de plaats, gelegen in het gaswinningsgebied in Groningen. Het is nog onduidelijk of er schade is.

Vorig najaar werd Zeerijp ook al getroffen door een aantal aardbevingen. Het ging toen om zes bevingen in een maand tijd. Die aardbevingen werden volgens toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) niet veroorzaakt door de huidige gaswinning. Die zou simpelweg te laag zijn om grote impact te hebben, aldus het SodM.

Hoge druk in gasveld

De toezichthouder wijt de bevingen aan de jarenlange gaswinning die eerder plaatsvond en de grote drukverschillen die dat heeft opgeleverd.

Zo is de druk in het gasveld op dit moment het hoogst rondom Loppersum, waar al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen. In het zuiden van het gasveld wordt nog wel gas gewonnen en is de druk lager. "Deze druk is zich nu aan het vereffenen", aldus SodM in oktober 2021 bij RTV Noord.

"Het aardgas stroomt van plekken met een hoge druk naar plekken met een lage druk. Ook dit proces veroorzaakt spanningen op breuken in de diepe ondergrond, die tot bevingen kunnen leiden. Dat verklaart waarom er relatief veel bevingen zijn in het Loppersum-gebied."