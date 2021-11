Groningers met fakkels en kaarsen op straat na aardbeving Garrelsweer

Maandagnacht werd het Gronigingse dorp Garrelsweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,2. Het leidde tot 212 schademeldingen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Vanmiddag was demissionair minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken in Garrelsweer, om daar te praten over de gevolgen van de aardbeving die het dorp trof. "De boodschap is duidelijk: de mensen willen dat de oorzaak wordt weggenomen, dat de gaswinning wordt beëindigd. En dat gebeurt ook, daar hoeft echt geen twijfel over te zijn. Die gaat naar nul", vertelde hij aan RTV Noord. "En de mensen willen dat de versterking nu ook echt bij hen thuis zichtbaar wordt."

Blok zou aanvankelijk volgende week een regulier bezoek aan Groningen brengen, maar door de aardbeving is dat naar voren gehaald. Hij erkent dat de versterkingsoperatie sneller en beter moet. "Een plan daarvoor is al uitgewerkt, maar met de ervaring van nu moeten we gaan kijken of we daar aan nog wat knoppen kunnen draaien."