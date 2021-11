Staatstoezicht: nog jarenlang aardbevingen in Groningen

Inwoners van Groningen zullen nog jarenlang last hebben van aardbevingen, ook van zwaardere bevingen zoals vannacht in Garrelsweer. Die plaats werd opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,2, de zwaarste in Groningen sinds 2019.

Inspecteur-generaal Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen zegt tegen de NOS dat de gasvelden in Groningen na de decennialange gaswinning "tot rust moeten komen". "Dat gaat mogelijk meer dan tien jaar duren." In die tijd zijn nog bevingen mogelijk, zegt hij, "helaas ook met een magnitude zoals we nu hebben meegemaakt".

Kockelkoren noemt de aardbeving in Garrelsweer dramatisch voor de mensen in Groningen. Hij herhaalde het pleidooi voor snel schadeherstel en versteviging van huizen, ook omdat alle preventieve maatregelen volgens hem zijn uitgeput. "Feit is dat dit veel mensen verontrust en de onzekerheid van mensen verder aanwakkert. Daarom is het belangrijk dat alle aandacht uitgaat naar wat we wél kunnen doen. De bevingen kunnen we helaas niet stoppen."

Meer aardbevingen dan verwacht

De afgelopen weken zijn er relatief veel voelbare aardbevingen geweest in Groningen. Op 4 oktober waren in het dorp Zeerijp twee bevingen (2,5 en 2,2) en werd ook Appingedam getroffen (1,8). Beide plaatsen liggen vlak bij Garrelsweer.

"Er zijn op dit moment meer aardbevingen van verwacht werd", zegt Kockelkoren. Het Staatstoezicht heeft daarover bij de NAM om opheldering gevraagd. De inspecteur-generaal zegt dat zijn organisatie toekomstige ontwikkelingen rond de gasvelden zo goed mogelijk wil kunnen inschatten. "Al was het maar om een zo goed en eerlijk mogelijk verhaal tegen de bewoners te kunnen vertellen, over wat ze mogen verwachten."

Nu er meer bevingen zijn dan werd aangenomen, "moeten we heel goed kijken of de duiding en het begrip van die bevingen niet aangepast moeten worden."