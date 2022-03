In Oekraïne vechten Belarussen voor een vrij Belarus: 'Hierna bevrijden we Minsk'

Aansprakelijkheid Belarus

Het regime van Loekasjenko ontkent betrokken te zijn bij de Russische invasie in Oekraïne, hoewel het toegeeft dat Rusland gebruik maakt van de militaire bases in het land. Belarus kan mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor verboden geweldgebruik, zegt Marieke de Hoon, deskundige internationaal recht van de Universiteit van Amsterdam. "Het is agressief geweldgebruik tegen een andere staat met de militaire middelen van een staat."

"Hier is de vraag relevant in hoeverre Loekasjenko zelf over de keuzes van Belarus gaat of dat Poetin de betrokkenheid heeft afgedwongen." Veel landen erkennen Loekasjenko niet als president van Belarus na de frauduleuze verkiezingen van 2020. "Het is dus de vraag in hoeverre zijn feitelijke macht ook juridisch is toe te rekenen aan de staat Belarus."

Het Internationaal Strafhof in Den Haag is deze week formeel begonnen met het verzamelen van bewijs van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Litouwen heeft het hof gevraagd om ook de rol van Belarus in de oorlog in Oekraïne te onderzoeken.