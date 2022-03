Oorlog in Oekraïne, dag 10: een overzicht van de laatste ontwikkelingen

Dag tien van de oorlog in Oekraïne is aangebroken. De belangrijkste feiten van de oorlog vind je in dit overzicht

Oorlogshandelingen

Het Russische ministerie van Defensie heeft volgens Russische persbureaus bekendgemaakt dat het leger vanaf 10.00 uur Moskou-tijd (08.00 uur Nederlandse tijd) zijn aanvallen in enkele Oekraïense steden opgeschort om mensen de kans te geven weg te komen. Het zou onder meer gelden voor de zuidelijke stad Marioepol, dat zwaar onder vuur ligt, en de stad Volnovakha, die ten noorden van Marioepol ligt.

Een cameraploeg van de Britse zender Sky News is vlak bij Kiev beschoten toen ze in een hinderlaag waren gereden. Verslaggever Stuart Ramsay werd in zijn onderrug geraakt, maar kwam er ongeschonden uit omdat hij een een kogelwerend vest droeg.

De burgemeester van de zuidwestelijke havenstad Odessa deed nogmaals een klemmend beroep op militaire steun om de stad uit handen van de Russen te houden. De humanitaire situatie is er onverminderd penibel.

Burgemeester Bojtsjenko van de zuidelijke stad Marioepol roept op tot een vrije doorgang voor burgers en hulpgoederen. Hij zegt dat er grote schade is aangericht aan cruciale infrastructuur als ziekenhuizen, scholen, winkels en wegen. Ook raakt volgens hem de voedselvoorraad snel op.

Het aantal burgers dat door het oorlogsgeweld in Oekraïne is omgekomen is opgelopen tot 331, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Onder hen zijn 19 kinderen. Zeker 675 mensen zijn gewond geraakt. De vluchtelingenorganisatie zegt dat het werkelijke aantal doden en gewonden waarschijnlijk veel hoger ligt. De Oekraïense regering sprak woensdag van 2000 omgekomen burgers in de eerste week van de oorlog.

Langs de grens met Polen worden de vluchtelingen uit Oekraïne op verschillende plekken opgevangen. Bij de grensovergang bij Korczowa gaan ze met bussen door naar het treinstation bij Przemysl. Hier rusten ze uit van een soms dagenlange tocht.