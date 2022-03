Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt voor vierde dag op rij

Voor de vierde dag op rij is het aantal nieuwe coronagevallen gestegen. Vandaag maakte het RIVM bekend dat afgelopen etmaal 68.345 nieuwe positieve tests zijn gemeld. Dat is het grootste aantal nieuwe positieve tests sinds 12 februari toen 70.298 positieve tests werden gemeld.

Volgens GGD GHOR Nederland is de stijging waarschijnlijk te verklaren door een combinatie van carnaval, terugkerende wintersporters en de versoepelde maatregelen.

Bij de GGD's is sinds maandag het aantal testafspraken in het hele land toegenomen. Tot maandag was dat aantal stabiel of nam af. In Groningen was die toename al eerder te zien. Volgens GGD GHOR-woordvoerder Jacqueline Toonen komt dat vooral doordat de voorjaarsvakantie in het noorden van het land eerder begon en eindigde.

"We zien sinds zondag 27 februari (het einde van de voorjaarsvakantie in het noorden, red.) een toegenomen testvraag door terugkerende reizigers in de noordelijke regio's. We verwachten dat dit in de noordelijke regio's halverwege week 9 weer gestaag zal afnemen tot het niveau van voor de voorjaarsvakantie."

Overheid hield rekening met opleving

Sinds dinsdag neemt het aantal gemaakte testafspraken in het zuiden van het land ook fors toe. De vakantieperiode voor het midden en zuiden van het land eindigt zondag.

De overheid hield al rekening met een opleving van het coronavirus door de versoepelingen van de coronaregels. Daarom kunnen mensen van zeventig jaar of ouder vanaf vandaag een nieuwe boosterprik krijgen.