Studie levert nieuw bewijs voor dierenmarkt Wuhan als bron coronavirus

Er is een doorbraak in het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Een groep internationale onderzoekers heeft een nieuwe analyse gedaan en komt tot de conclusie dat het virus inderdaad komt van de markt in Wuhan.

De onderzoekers konden de eerste coronabesmettingen die in december 2019 plaatsvonden herleiden tot en rond de markt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Ze keken voor dit onderzoek naar data die tijdens de WHO-missie in begon 2021 verzameld werden en vulden die aan met nieuwe gegevens.

De studie laat zien dat de geografische concentratie niet op toeval berust. Ook vroege coronapatiënten zonder directe link met de markt woonden wel in de buurt. Binnen de markt herleiden veruit de meeste sporen richting het deel waar levende wilde dieren verkocht worden. Hierdoor konden de onderzoekers vaststellen dat het virus via deze dieren op de markt is gekomen. Wat de herkomst is van de dieren, is niet bekend. Daar zouden de handelsroutes rond de markt beter voor onderzocht moeten worden.

"Alles bij elkaar opgeteld, maakt dit het echt heel onwaarschijnlijk dat er een andere verklaring is", zegt viroloog Marion Koopmans in het NOS Radio 1 Journaal. Zelf werkte ze mee aan het onderzoek. "Je ziet dat de allereerste gevallen allemaal heel sterk zijn geclusterd bij die markt." Ze zegt dat de kans enorm klein is dat er een andere bron oorzaak is van de corona-uitbraak. "Dit is voor mij heel sterk bewijs."

Niet ontstaan in lab

Wat er precies op de markt gebeurd is, is nog onduidelijk. Op de markt worden uiteenlopende dieren verkocht. Ook is niet bekend wie de eerste persoon was die het virus opliep.

Gevraagd of dit de theorie dat het coronavirus in een Chinees lab is ontstaan naar het land der fabelen verwijst, zegt Koopmans dat er in de wetenschap geen 100 procent zekerheid bestaat. "Dat zullen we dus waarschijnlijk nooit doen. Het laatste stukje in de puzzel zou een dier zijn met precies hetzelfde virus. Maar dat is niet gevonden."