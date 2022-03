Eerste ronde omscholingsbudget STAP na drie dagen op

35.000 mensen hebben een scholingssubsidie van 1000 euro toegekend gekregen. Vanaf 1 maart konden mensen zich aanmelden voor een zogeheten STAP-budget, en op de derde dag was het budget voor de eerste ronde op. Dat maakt het UWV bekend, dat de subsidieregeling uitvoert.

Met het STAP-budget kunnen mensen een opleiding doen om zich te blijven ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Dit was de eerste van de vijf aanvraagrondes dit jaar.

70.000 in de wachtrij

Dinsdag ging het loket open en op donderdagmiddag was het totale budget voor de eerste ronde uitgegeven. Niet iedereen die een aanvraag wilde doen heeft de subsidie kunnen krijgen: op het piekmoment stonden er 70.000 apparaten in de wachtrij, vertelt Tof Thissen, directeur bij UWV in het NOS Radio 1 Journaal.

"Wij konden geen inschatting van tevoren maken", zegt Thissen. "Dit is een nieuwe regeling. Zouden zich 500 mensen melden, 10.000, 100.000? We wisten het niet. Het blijkt in ieder geval een groot succes te zijn."

De wachtrij duurde erg lang, en door een aantal technische verstoringen liep de doorstroom niet goed, vertelt Thissen. Dat probeert het UWV te verhelpen wanneer de volgende ronde opent, op 1 mei.

Klachten

Er zijn ook klachten binnengekomen van mensen die lang in de wachtrij hebben gestaan en er niet doorheen kwamen, of mensen bij wie de aanvraag afgebroken werd. Die visten in dit geval dus achter het net.

Eerder zeiden deskundigen dat het vaak de kansrijkere mensen op de arbeidsmarkt zijn die deze subsidies weten te vinden. "In de komende periodes houden we geld apart voor mensen die minder makkelijk digitale de weg weten te vinden naar het STAP-budget", zegt Thissen. Die kunnen vanaf de volgende ronde terecht bij vestigingen van het UWV om het STAP-budget aan te vragen.

Dit jaar zijn er nog vier aanvraagmomenten. Het volgende aanvraagmoment is op 1 mei. In totaal is er voor dit jaar budget voor 160.000 aanvragen.